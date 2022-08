Spis treści: 01 Nowy dron w Ukrainie, czyli ScanEagle

Jak donosi Politico: "Dostawy wskazują, że Waszyngton i Kijów spodziewają się ciężkich walk w terenie w najbliższych tygodniach" oraz że nowy pakiet pomocy został ogłoszony tuż przed Dniem Niepodległości Ukrainy (24 sierpnia), co może być pokazem poparcia dla Kijowa.

W ramach pakietu znajdzie się sprzęt, który nie był do tej pory widziany na froncie, czyli 15 dronów obserwacyjnych ScanEagle, 40 ciężko opancerzonych pojazdów MaxxPro oraz przeciwpancerne systemy rakietowe TOW. Ponadto przekazanych zostanie szesnaście haubic 105 mm, 36 000 różnego rodzaju pocisków oraz 2000 pocisków do karabinu bezodrzutowego Carl Gustaw - sprzęt ten jest bronią przeciwpancerną, którą można łatwo przenosić i przeznaczony jest do "pracy w zwarciu z wrogiem".

Ponadto USA wyślą do Kijowa więcej szybkich pocisków przeciwradiolokacyjnych, które są wystrzeliwane z myśliwców i mają za zadanie niszczyć rosyjskie systemy radarowe. W przyszłości Waszyngton chce przekazać także precyzyjnie kierowaną amunicję artyleryjską Excalibur.

Nowy dron w Ukrainie, czyli ScanEagle

ScanEagle to bezzałogowy statek latający, który wykonuje misje taktyczne i rozpoznawcze. Na wyposażeniu można znaleźć kamerę telewizyjną wysokiej rozdzielczości oraz kamerę termowizyjną. Maszyna jest w stanie przenosić także urządzenia do wykrywania chemicznych i biologicznych skażeń, a nawet anomalii magnetycznych.

Zdjęcie Dron ScanEagle niedługo zobaczymy w Ukrainie / Gunnery Sergeant Shannon Arledge of the 2nd Marine Aircraft Wing/domena publiczna / Wikipedia

Dron może być kierowany ze stanowiska kontroli lub poruszać się autonomicznie, według wcześniej zaplanowanej trasy z wykorzystaniem GPS. Osiąga prędkość 130 km/h i może wznieść się na 5000 m. Z kolei długość lotu wynosi 20 godzin. Waży około 12 kg, a jego długość to 1,2 m, przy rozpiętości skrzydeł trochę ponad 3 m. Do tej pory użytkownikami tego sprzętu były USA, Kanada, Australia, a także Polska.

MaxxPro - opancerzone pojazdy przeciwminowe

M1224 MaxxPro to opancerzony wóz bojowy, który jest względnie odporny na miny. Posiada specjalną kapsułę załogową z kadłubem w kształcie litery V, która ma za zadanie odbijać od pojazdu wybuch miny lądowej lub improwizowanego urządzenia wybuchowego (IED).

Maszyna wykorzystuje łatwo dostępne części, co zapewnia szybką naprawę i konserwację. Korpus pancerny jest ze sobą skręcony, a nie spawany - ułatwia to m.in. naprawy w terenie. Dodana jest tu także elektroniczna kontrola stabilności (ESC). Pojazd występuje w kilku innych wariantach dostosowanych do danych misji. Sprzęt tego typu posiada armia amerykańska, polska, turecka, słowacka, czy węgierska.

Zdjęcie MaxxPro może być niezwykle przydatny w obszarach, które zostały zaminowane przez Rosjan / Army Photo/ United States Army/ domena publiczna / Wikipedia

Nowe systemy rakietowe TOW w Ukrainie

BGM-71 TOW to przeciwpancerny pocisk kierowany, który wystrzeliwany jest z wyrzutni rurowej, a naprowadzany jest optycznie. Do produkcji został wprowadzony już w 1970 roku, lecz sprzęt jest nadal unowocześniany. W nowszych wariantach pociski mogą spenetrować pancerz większości czołgów.

Zdjęcie Rosjanie już mogą się bać nowego sprzętu BGM-71 TOW / U.S. Army photo by SGT Amber Robinson/ ID 090509-A-CD188-001/ domena publiczna / Wikipedia

Rakiety wyposażone są w głowicę kumulacyjną (BGM-71-F, podwójna z penetratorem), a napędzane są przez silnik Hercules M114 na paliwo stałe. Pociski TOW mogą być wystrzeliwane z wyrzutni zainstalowanych na trójnogach ustawionych na ziemi, na pojazdach lub śmigłowcach. Pociski osiągają prędkość 300 m/s, a maksymalny ich zasięg wynosi 3000 metrów.

Operator, po wysłaniu pocisku, musi nadal utrzymywać wrogi pojazd na celowniku, dzięki czemu system naprowadzający automatycznie prześle odpowiednie komendy sterujące, które korygują lot TOW.