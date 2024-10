EA-18G Growler. Maszyna sprawdzona w boju

EA-18G Growler to specjalistyczna wersja samolotu F/A-18 Hornet, służąca do walki elektronicznej. Używana jest przez siły marynarki wojennej USA i Australii. W historii EA-18G Growler nie padały ofiarą różnych incydentów jak często inne bojowe samoloty.

Odrzutowiec, który uległ rozbiciu, należał do jednostki, która zakończyła w lipcu misję na Bliskim Wschodzie z 3. Skrzydłem Lotnictwa Transportowego zaokrętowanym na lotniskowcu Dwight D. Eisenhower. Prawdopodobnie brał udział w misjach bojowych przeciwko bojówkom Huti, zestrzeliwując ich drony i pociski, które zagrażały statkom na Morzu Czerwonym.

Co potrafi EA-18G Growler?

Jako samolot wyspecjalizowany do walki elektronicznej EA-18G Growler, jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi w marynarce wojennej. Posiada 11 stanowisk uzbrojenia do przenoszenia elektronicznych systemów misji i broni. W razie potrzeby może być wykorzystywany do przeprowadzania konwencjonalnych misji uderzeniowych.

Amerykańska marynarka wojenna używa obecnie EA-18G w wersji Block II z nowymi systemami walki elektronicznej. Wyposażony w radar AESA APG-79 z pasywnym trybem wykrywania i aktywnym tłumieniem radarowym. Pozwala zarówno na skomplikowaną walkę elektroniczną, jak i operacji powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, wykrywając zagrożenie. Ma również możliwość jednoczesnego działania w wielu trybach powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.

W ramach walki konwencjonalnej EA-18G Growler może wykorzystywać m.in. pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM, pociski radiolokacyjne AGM-88 HARM lub szybujące bomby AGM-154 JSOW.

Zdjęcie Samolot EA-18G Growler / Staff Sgt. Chance Nardone / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne odrzutowca EA-18G Growler: