Przerażająca maszyneria przemierza ukraińskie pola i ratuje życie

Siły Zbrojne Ukrainy pochwaliły się swoim nowym sprzętem ratującym życie w postaci systemów TMT-K. To nic innego jak trałowce czołgowe, przeznaczone do likwidowania przeciwpancernych min. Można je podłączyć do podstawowych czołgów typu: T-72A, T-72B, T-80BV, T-80U, T-90 i T-90S oraz pojazdów opancerzonych BMR-3 i BIS-3M.

System niszczy miny z kontaktowymi i bezdotykowymi zapalnikami magnetycznymi oraz zapalnikami sejsmiczno-optycznymi. Ponadto niszczy przewody przeznaczone do detonacji min. TMT-K pracują na co dzień w oddziałach saperskich, gdzie pozwolą dużo bezpieczniej i sprawniej neutralizować niewybuchy i miny pozostawione przez Rosjan przez tych wiele miesięcy okupacji Ukrainy.

