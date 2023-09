Reklama

Tak Witalij Briżatyj, który odpowiadał za szkolenie i utrzymanie psów z ramienia Federalnej Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej, czyli służby specjalnej odpowiedzialnej za ochronę wyższych urzędników państwowych oraz części budynków państwowych, mówił o funkcjonowaniu daczy Putina w Oliwie, jednej z jego tajnych rezydencji na Krymie.



To nie posiadłość. To całe miasto!

Rosyjskie media opozycyjne wyczerpująco opisywały wiele takich włości swojego prezydenta, np. bizantyjską posiadłość pod Gelendżykiem nad Morzem Czarnym, nazywaną "Pałacem Putina", o której głośno zrobiło się podczas niedawnego marszu sprawiedliwości grupy Wagnera na Moskwę.



Część ekspertów przekonywała wtedy, że chociaż Władimir Putin dysponuje wieloma schronami, w których może przeczekać "zamieszanie", z dużym prawdopodobieństwem wybierze właśnie to miejsce, a raczej to, co znajduje się pod nim - to podobno całe podziemne miasto wykute w litej skale.



O Oliwie dotąd nie było wiadomo zbyt wiele. Teraz okazuje się jednak, że to także swoiste "mini-miasto", które choć rzadko odwiedzane przez Putina, to zachowujące pełną operacyjność 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy właściciel zaszyci je swoją obecnością.



To miejsce jak z bajki. Są tu sale fitness, fontanny, piękne parki, strefy grillowe, herbaciarnie i plaże dodaje Briżatyj.