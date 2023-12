Rakieta spadła na terytorium Polski? "Obiekt nadleciał z Ukrainy"

Ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie dla Polsat News, że w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej podniesiono pary dyżurne myśliwców. Obiekt wleciał na południowy-wschód od Zamościa, gdzie stracono sygnał radiolokacyjny. Obecnie trwają poszukiwania naziemne, choć nie ma informacji o znalezionych szczątkach ani tym bardziej o wybuchu.



Niezidentyfikowany obiekt nadleciał z Ukrainy

Wcześniej media donosiły, że na teren nieopodal wsi Wożuczyn-Cukrownia w powiecie tomaszowskim, województwo lubelskie spadła rakieta. Oficer prasowy Komendy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim w rozmowie z Geekweekiem zaprzeczyła jednak tym ustaleniom.

- Policjanci naszej komendy udali się na miejsce w okolicach wsi Wożuczyn-Cukrowniaze względu na doniesienia medialne o możliwym obiekcie, który spadł w jej okolicach. Na miejscu nasi policjanci nie znaleźli żadnego obiektu. Sami mieszkańcy nie zgłaszali także żadnych incydentów bądź przelotów niezidentyfikowanych obiektów - oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim aspirant Małgorzata Pawłowska

Wcześniej w rozmowie dla TVN24 ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ przyznał, że incydent może być związany z nocnym ostrzałem rakietowym Rosjan na Ukrainę.



Podczas najnowszego ataku armia Putina miała wystrzelić ponad 100 rakiet na prawie całe terytorium Ukrainy. Celem były obiekty cywilne m.in. w Kijowie, Odessie, Charkowie i Lwowie.

Co mogło spaść na terytorium Polski

Według Rzecznika Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurija Ignata, Rosjanie podczas ataku wystrzelili dużą część arsenału rakietowego, w tym pociski S-300 czy Kindżał, Kh-101 i Kh-105. W ataku mieli wykorzystać także drony bojowe, najprawdopodobniej Shahed-136. Jeżeli obiekt został wystrzelony przez Rosjan to bardzo możliwe, że to jedna z tych broni naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek zwrócił uwagę na to, że przestrzeń Polski mogła naruszyć ukraińska rakieta manewrując, która wróciła z powrotem na terytorium Ukrainy.