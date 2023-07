Rolnicy pracują na polu, a obok spadają bomby. Jest nagranie

Jak podają eksperci od technologii wojskowych z profilu Ukraine Weapons Tracker na Twitterze, Siły Zbrojne Ukrainy mogły użyć do eliminacji systemu Tor, inteligentnych pocisków nowej generacji o nazwie M982 Excalibur. Wyposażone są one w GPS i wykorzystują sygnał satelitarny do naprowadzania się na wskazane cele.

Jak twierdzą przedstawiciele NATO, 92% pocisków tego typu uderzała w cel z dokładnością do 4 metrów i oferują zasięg do 70 kilometrów. W Ukrainie pojawia się coraz więcej pocisków M982 Excalibur, które idealnie sprawdzają się do neutralizacji tego typu rosyjskiej broni.