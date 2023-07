Jest potwierdzenie. Patriot zestrzelił flotę śmigłowców

System Patriot zadał potężne ciosy rosyjskiej armii

Teraz stało się jasne. Amerykański Patriot odpowiada za najbardziej spektakularne akcje. Na opublikowanym przez SZU zdjęciu pojawiły się bowiem symbole z datami, którymi "ozdobiono" jeden z elementów systemu. Okazuje się, że Patriot zestrzelił praktycznie wszystkie środki, jakimi od ponad roku rosyjska armia terroryzuje ukraińskie miasta.

Są to nie tylko pociski Kalibr, Iskander czy Kindżoł, ale również różne typy dronów-kamikadze, a także myśliwce czy śmigłowce. Co ciekawe, 13 maja nad rosyjskim obwodem briańskim zestrzelono aż 3 śmigłowce, wśród nich m.in. obserwacyjne Mi-8. Wszystkie wyeliminował system Patriot. Chociaż wówczas spekulowano, że musiał to być amerykański system, to jednak mówiło się też o niemieckim IRIS-T. Nie można nie wspomnieć, że w tym dniu zestrzelono również rosyjskie myśliwce Su-34 i Su-35, ale nie ma informacji, czy stał za tym drugi system Patriot.