W sieci pojawił się materiał filmowy ukazujący wyłaniający się z lasu niemiecki czołg Leopard 2. To, co przykuło wzrok ekspertów, to zamontowany na nim radziecki reaktywny pancerz Kontakt-1. Niektórzy zaczęli stosować już oznaczenie Leopard 2A4V, gdzie "V" oznacza "vzryvnoj", czyli "materiał wybuchowy".

Ukraińskie wojsko ulepszając zachodni sprzęt, chciało zwiększyć jego obronę przed penetrującą amunicją przeciwpancerną (m.in. pociski HEAT). Zasada działania pancerza reaktywnego polega na efekcie kontrwybuchu, który może zakłócić działanie amunicji wroga. Specjaliści podają, że tego typu zabiegi stają się coraz popularniejsze podczas wojny .

