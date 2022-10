TheWarZone zauważa, że próby wyciągnięcia starych czołgów z głębokich czeluści magazynów są oznaką na to, że zachodnie sankcje działają i "krępują rosyjski przemysł zbrojeniowy". Takie podejście mówi także o słabym stanie sprzętu wojskowego w rosyjskim wojsku po kilku miesiącach walk.

Powrót radzieckich czołgów T-62

Emerytowany rosyjski generał Andriej Gurulow, który obecnie jest deputowanym niższej izby rosyjskiego parlamentu, w ostatnim czasie odwiedził fabrykę wojskową w Kraju Zabajkalskim - 103 Armored Repair Plant. Fabryka ta jest spółką zależną państwowego konglomeratu Uralvagonzavod, który z kolei jest największym producentem czołgów w kraju. Na materiale filmowym z wizyty widać jak pracownicy zakładu, pracują właśnie nad czołgami T-62.

Według TheWarZone Gurulow miał powiedzieć, że maszyny te zostaną zmodernizowane o nową optykę termiczną i noktowizyjną, a także o dodatkowy pancerzy i "inne funkcje obronne". Mają być ponadto wyposażone w systemy ochrony przed przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, m.in. amerykańskim Javelinom. Trzeba zauważyć, że do tej pory Rosja przywróciła wiele egzemplarzy T-62 do służby, aby zrekompensować swoje straty w Ukrainie. Obecnie szykuje się "nowa dostawa" tego typu sprzętu.

Jak zauważa TheWarZone, T-62 są całkowicie przestarzałe względem obecnie używanej technologii, to mimo to nadal mogą potencjalnie zapewnić wsparcie ogniowe do walki z lżejszymi pojazdami opancerzonymi, fortyfikacjami i żołnierzami na otwartej przestrzeni. Kolejnym pytaniem jest to, ile faktycznie z tych czołgów zostanie pomyślnie przywróconych do służby i w jakiej konfiguracji.

Co potrafi T-62?

Czołgi T-62 produkowane były w latach 1963 - 1978 i ważą około 40 000 kg. W skład ich uzbrojenia wchodzi armata 115 mm, karabin maszynowy PKT 7,62 mm i karabin maszynowy DSzK 12,7 mm. Pancerz składa się ze spawanych płyt walcowanych o grubości 15 - 242 mm. Maszyna przy pełnym baku paliwa może pokonać 450 km i osiąga prędkość 40 - 50 km w zależności od charakterystyki terenu.

Czołgi te zostały oficjalnie wycofane ze służby w rosyjskim wojsku w 2013 roku. Jednakże jak już wcześniej wspomniano, część z nich zostało przywróconych do działań militarnych - zostały one "wyposażone" w prowizoryczne metalowe klatki mające na celu zwiększenie ochrony przed pociskami i dronami. Maszyna doczekała się wielu wersji, z których bardziej "popularna" jest T-62M, która posiada m.in. zmodernizowany system kierowania ogniem i system stabilizacji, czy kompleks uzbrojenia rakietowego 9K116-1 Szieksnia.