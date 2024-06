Rosja dalej improwizuje. Zmienia słynne "meleksy" w systemy przeciwlotnicze

Warto jednak podkreślić, że ponownie mamy do czynienia z wiekowym już sprzętem, bo PKT to czołgowy karabin maszynowy będący pochodną karabinu PK, przejętą do uzbrojenia już w 1962 roku. PKT posiada dłuższą lufę (722 mm bez tłumika płomienia vs 605 mm w podstawowej wersji) o grubszych ściankach, zamknięty regulator gazowy i elektrospust. Zasilanie zapewnia taśma o pojemności 250 naboi, szybkostrzelność praktyczna wynosi 250 strzałów na minutę, donośność maksymalna to ok. 3800 m, a skuteczna ok. 1000 m.

Desertcross 1000-3. Co to za pojazd?

Ogromne straty sprzętowe podczas wojny w Ukrainie zmusiły Kreml do szukania sprzętu wojskowego w każdym możliwym miejscu. Jednym z nich okazały się Chiny, które zaoferowały pomoc, a konkretniej sprzedaż 2000 pojazdów Desertcross 1000-3, przekonując przy tym, że nie dostarczają przecież żadnych rozwiązań militarnych żadnej ze stron konfliktu.

Zwłaszcza że Desertcross 1000-3 w bazowej wersji kosztuje ok. 17 tys. dolarów i przypomina niewielkie buggy lub wózek golfowy z napędem 4x4, nie oferując żadnej ochrony nie tylko przed atakiem, ale nawet wiatrem, deszczem czy śniegiem. Te miały się jednak przydać Rosjanom do rekonesansu, patrolowania terenu czy transportu rannych żołnierzy, szczególnie w trudnych obecnie ukraińskich warunkach (pojazd posiada nawet specjalną nagrzewnicę do pracy w niskiej temperaturze).

Parametry techniczne wozu Desertcross 1000-3:

Producent: Shandong Odes Industry

Długość: 3,4 m

Szerokość: 1,8 m

Wysokość: 1,9 m

Maksymalna waga: 1600 kg

Masa załadunku: 550 kg

Napęd: 2-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1.0 l i mocy 87 km

Prędkość maksymalna: 80 km\h

Zasięg: 250 km

