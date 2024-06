Rosjanie mają "nowy" pomysł na drony. Łapią je jak... motylki

Broń laserowa jest lepsza, ale to może się udać

Siatkę można rozłożyć za pomocą sprężonego powietrza, mechanizmów sprężynowych, a nawet małych ładunków wybuchowych, aby zapewnić szybkie i dokładne rozmieszczenie. Po pomyślnym schwytaniu sieć oplata śmigła drona i inne krytyczne elementy, uniemożliwiając mu latanie - niektóre systemy zaprojektowano tak, aby bezpiecznie sprowadzić przechwyconego drona na ziemię, podczas gdy w innych chodzi o to, by po prostu spadł na ziemię.



Warto tu wspomnieć, że sieci do zwalczania quadkopterów były prawdopodobnie jedną z pierwszych technik neutralizowania dronów tego typu, gdy stały się one powszechne, jednak z czasem pojawiły się systemy o wyższej skuteczności (jak broń laserowa, która dosłownie "smaży" ich elektronikę), stąd nie oglądamy ich zbyt często.

Co więcej, w oryginalnym filmie przedstawiającym drona wyposażonego w system "Netcomet" podkreślono, że istnieje znaczne ryzyko "bratobójczego ognia", stąd takie działania muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z pobliskimi jednostkami. Dodatkowo obsługa tego systemu wymaga specjalistycznych umiejętności, więc potrzebni są do niej wykwalifikowani operatorzy dronów, ale Rosjanie zapowiadają, że jeśli testy systemu przebiegną pomyślnie, zostanie on włączony do rosyjskich oddziałów.