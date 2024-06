Rosjanie stracili na Ukrainie tylko jeden taki unikatowy pojazd

Czym jest i co potrafi rosyjskie BMP-3 4S24 "Kaktus"?

4S24 Kaktus to dzieło moskiewskiego instytutu Scientific Research Institute of Steel, znanego również jako NII Stali, który słynie z produktów wojskowych, w tym pancerzy czołgowych i hełmów wojskowych, a od 2023 roku także koców antyodłamkowych, wprowadzone do służby w 2001 roku. Jednymi z głównych zalet wersji dla BMP-3 są łatwość i szybkość wymiany zniszczonych bloków w terenie oraz możliwość wykorzystania na lekkich pojazdach opancerzonych bez ich zbędnego obciążania. Jednak dodatkowa masa sprawia, że BMP-3 z tym pancerzem traci zdolność amfibii.

W zamian zyskuje jednak zwiększoną przeżywalność, bo według deklaracji producenta wykorzystane moduły są niewrażliwe na ogień z karabinów maszynowych kal. 12,7 mm i słabo wrażliwe na ogień z karabinów maszynowych KPW kal. 14,5 mm, a do tego mogą niemal całkowicie zneutralizować uderzenie nietandemowych pocisków kumulacyjnych (HEAT) i przeciwpancernych rakiet kierowanych o penetracji pancerza do 500-550 mm.