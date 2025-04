Łotwa kupiła potężne systemy obrony powietrznej RBS 70 NG

Łotewskie Ministerstwo Oborny Narodowej poinformowało właśnie, że przedstawiciele rządu podpisali ze szwedzkim koncernem Saab umowę ramową na dostawę Rydze potężnych systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu RBS 70 NG. Jest to kluczowa broń, która pomoże ochronić miasta i ludność cywilną przed masowymi bombardowaniami czy atakami rakietami balistycznymi.

Nie można też zapomnieć o dronach kamikadze. W Ukrainie od ponad trzech lat nie ma dnia, żeby armia Kremla nie dokonywała ataków na obiekty za pomocą bezzałogowców. Dlatego łotewski rząd kupuje sprzęt, który ma pozwolić lepiej sobie radzić z tą nowoczesną bronią. Łotwa nie jest dużym krajem, dlatego jego istnienie może się zakończyć w ciągu zaledwie tygodnia od momentu rosyjskiej agresji. Eksperci tłumaczą, że kluczowa będzie obrona w ciągu pierwszych trzech dni. To będzie moment testu właśnie dla zakupionych systemów obrony powietrznej, w tym dla wspomnianego wyżej RBS 70.

Łotwa kupiła systemy obrony powietrznej RBS 70 NG

Robot System 70 to przenośny, szwedzki system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, opracowany przez firmę Saab Bofors Dynamics. Wprowadzony do użytku w latach 70. XX wieku, jest przeznaczony do zwalczania nisko latających celów, takich jak śmigłowce, samoloty czy drony. System wyróżnia się swoją prostotą obsługi, mobilnością oraz skutecznością, co czyni go popularnym wyborem wśród wielu armii na całym świecie. RBS 70 opiera się na zasadzie naprowadzania laserowego, co odróżnia go od wielu innych systemów wykorzystujących pociski naprowadzane termicznie.

Konstrukcja RBS 70 składa się z kilku kluczowych elementów: wyrzutni montowanej na trójnogu, pocisku kierowanego oraz celownika z laserowym systemem naprowadzania. Operator manualnie śledzi cel za pomocą celownika, a wiązka laserowa kieruje pocisk prosto do celu. Taki sposób naprowadzania sprawia, że system jest odporny na zakłócenia termiczne czy flary, które mogą zmylić pociski naprowadzane na podczerwień. Pocisk osiąga prędkość około 1,5 Macha, a jego zasięg w starszych wersjach wynosił do 5 km, choć nowsze warianty, jak RBS 70 NG, zwiększyły ten parametr do około 9 km.

Systemy RBS 70 NG skuteczne wobec dronów

Jedną z największych zalet RBS 70 jest jego mobilność i łatwość użycia. System może być obsługiwany przez niewielką załogę, zazwyczaj dwóch lub trzech żołnierzy, co pozwala na szybkie rozmieszczenie go w terenie. Waga całego zestawu, w zależności od konfiguracji, oscyluje wokół 80-100 kg, co umożliwia transport pieszy lub za pomocą lekkich pojazdów. Dzięki temu RBS 70 sprawdza się zarówno w działaniach regularnych armii, jak i w operacjach asymetrycznych, gdzie kluczowa jest elastyczność i szybkie reagowanie na zagrożenia.

Wraz z rozwojem technologii, system doczekał się licznych modernizacji. Najnowsza wersja, RBS 70 NG (New Generation), wprowadzona w 2011 roku, oferuje ulepszony celownik z termowizją, zwiększony zasięg oraz możliwość integracji z systemami dowodzenia i kontroli. Nowe pociski, takie jak Bolide, są szybsze (do 2 Machów) i bardziej skuteczne przeciwko nowoczesnym zagrożeniom, w tym małym dronom. Te ulepszenia sprawiają, że RBS 70 pozostaje konkurencyjny na współczesnym polu walki, mimo upływu dekad od jego debiutu.

Łotwa boi się agresji Rosji

RBS 70 znalazł zastosowanie w siłach zbrojnych ponad 20 krajów, w tym w Szwecji, Australii, Brazylii czy Polsce. Jego wszechstronność i niezawodność sprawiły, że jest wykorzystywany zarówno w misjach obronnych, jak i podczas operacji stabilizacyjnych. System zyskał uznanie za swoją zdolność do działania w trudnych warunkach atmosferycznych oraz za niskie koszty eksploatacji w porównaniu z bardziej zaawansowanymi technologicznie odpowiednikami. RBS 70 to przykład tego, jak dobrze zaprojektowana broń może ewoluować i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb militarnych.

