Rosja nie jest w stanie bronić swoich miast przed Ukrainą. S-400 nie działa?

Co z tymi systemami obrony przeciwlotniczej S-400?

Mówiąc krótko, nowe ukraińskie drony o dalekim zasięgu, zdolne do uderzania w cele oddalone nawet o 1000 km, to dla Rosji ogromny problem. I jest on zdaniem specjalistów efektem strat, jakie armia rosyjska poniosła podczas pierwszych miesięcy inwazji na Ukrainę, a które ujawniły niedobór nowoczesnych systemów obrony powietrznej - tak znaczący, że Moskwa nie jest w stanie bronić nawet strategicznie ważnych aktywów.

A nie bez znaczenia jest też fakt, że wspomniane już systemy obrony przeciwlotniczej S-400 Triumf, używane przez Rosję od początku inwazji na Ukrainę, nie okazały się tak skuteczne w boju, jak wynikało z wcześniejszych deklaracji. Co prawda, Moskwa znalazła dla nich zastosowanie także w atakach na cele lądowe, ale od początku wojny regularnie docierają do nas informacje o kolejnych egzemplarzach zniszczonych przez wyposażenie, do zwalczania którego zostały zaprojektowane, jak właśnie drony czy pociski GMLRS z wyrzutni M142 HIMARS czy M270 MLRS.



Co teoretycznie potrafi S-400?

S-400 Triumf to rosyjski system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze, opracowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej, stanowiący wersję rozwojową systemu S-300PMU.



W porównaniu z pozostałymi systemami z rodziny S-300 oferować ma znacznie większe możliwości, jak jednoczesne namierzanie i naprowadzanie rakiet na sześć celów znajdujących się w odległości nawet 400 km. A o jakich celach mowa? Samolotach, dronach, pociskach manewrujących i rakietowych pociskach balistycznych poruszających się z prędkością do 4,8 km/s.



S-400 może korzystać z czterech nowych typów rakiet, tj. 48N6E3 (rakiety dalekiego zasięgu 240 km), 40N6 (rakieta dalekiego zasięgu 400 km do zwalczania samolotów kontroli i wczesnego ostrzegania AWACS, JSTARS), 9M96E i 9M96E2 (rakiety jednostopniowe o zasięgu odpowiednio 40 i 120 km) oraz rakiet używanych przez poprzedni system S-300PMU2 Faworit (48N6E, 48N6E2). Co istotne, system S-400 może być uzbrojony w zestaw różnych rakiet, co znacznie zwiększa możliwości jego dopasowania do zagrożenia... a przynajmniej teoretycznie.