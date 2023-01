Ukraińcy zniszczyli pierwszy rosyjski system S-400

To ogromna strata dla rosyjskiej armii, ale dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ukraińskich miast. Chociaż S-400 to system obronny, to jednak Rosjanie przerabiają je, by za ich pomocą można było dokonywać ataków na infrastrukturę krytyczną miast.

Niedawno pojawiły się niepokojące wieści, że Kreml ma dziesiątki rakiet z systemu S-400 wycelowanych w Kijów. Podczas ostatniego ataku na stolicę Ukrainy, na różne obiekty spadło kilka rakiet z zestawu S-400. Rosjanie pierwszy raz od początku wojny użyli tej broni przeciwko Ukrainie.