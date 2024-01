Rosja poderwała rzadką maszynę. M-55 „Geofizika” zauważony na niebie

Po raz pierwszy wystartował 16 sierpnia 1988 roku. Rosjanie wykorzystywali go po rozpadzie ZSRR do prowadzenia „badań naukowych”. Jednak teraz rzadki samolot został poderwany w niebo wyposażony w specjalny sprzęt.

Specjalne wyposażenie M-55

Według zdjęć z lotu, które pojawiły się w internecie, pod skrzydłami M-55 zaobserwowano sprzęt służący działaniom do walki elektronicznej. Według Defence Express to dwa kontenery na sprzęt radiowywiadu technicznego UKR-RT i UKR-RL. Taki ładunek może świadczyć o tym, że M-55 „Geofizika” został poderwany do lotu raczej jako „latające laboratorium” służące do testowania urządzeń do rozpoznania powietrznego, które docelowo zostaną umieszczone na innych maszynach lotnictwa taktycznego.

„Nie można jednak wykluczyć, że za jakiś czas Rosjanie będą próbowali wykorzystać M-55 do lotów demonstracyjnych w pobliżu granicy z państwami członkowskimi NATO” – czytamy na Defence Express.

M-55 „Geofizika” charakteryzuje się specyficzną konstrukcją. Ciężko go pomylić z inną maszyną. Według danych z The Osprey Encyclopedia of Russian Aircraft 1875–1995, długość kadłuba wynosi 22,67 metrów. Skrzydła są wąskie, a ich rozpiętość sięga 37 metrów. Maksymalna masa startowa maszyny wynosi 23,4 tony. Zespół napędowy to dwa turbowentylatory dolnoprzepustowe Soloviev D-30 -V12 o ciągu 93,192 kN (20950 funtów siły) każdy

M-55 w podstawowym uzbrojeniu dysponowały dwulufowym działkiem automatycznym GSz-23 kalibru 23 mm. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii sporządziło raport wywiadowczy, w którym zasugerowano, że od 2023 roku Rosja pracuje nad tym, by przywrócić do służby wojskowej ostatni zdolny do latania egzemplarz samolotu M-55. Miałby on służyć celom militarnym podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.