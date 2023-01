Rosja przystąpiła do wojny z mniej niż setką w pełni wyszkolonych pilotów?

Rotacja doświadczonymi pilotami między obowiązkami na froncie i szkoleniem nowych pilotów to praktyka typowa dla wielu sił zbrojnych, ale jednocześnie należy przywołać przypadek Luftwaffe z II wojny światowej - desperackie wysłanie do walki pilotów-instruktorów doprowadziło do stopniowego spadku jakości lotnictwa i przyczyniło się do porażki nazistowskich Niemiec.



Tymczasem Rosja podąża właśnie bardzo podobną drogą, bo jak czytamy w raporcie RUSI, mamy tu do czynienia z kulturą wojskową, która przydziela najbardziej niebezpieczne misje najbardziej doświadczonym załogom, bezlitośnie poświęcając kolejnych specjalistów, co przyczynia się zmniejszenia ogólnej skuteczności sił lotniczych i ich zdolności do szkolenia nowych pilotów.



Jak podkreślają eksperci, to właśnie z tego powodu Moskwa podczas wymiany jeńców zabiega o powrót doświadczonych pilotów, szczególnie że tym młodszym brakuje nie tylko umiejętności bojowych, ale i szeroko pojętej dyscypliny.



Jak dowiadujemy się z licznych doniesień, młodzi piloci popełniają tak absurdalne błędy, jak nieusuwanie osłon z czujników samolotów przed misją czy składowanie amunicji w pobliżu zaparkowanej jednostki, chociaż wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z możliwości dronów, jakimi dysponuje ukraińska armia, co przyczynia się do strat w sprzęcie i ludziach. I choć na ten moment Kreml ma jeszcze garstkę pilotów, których może wysłać do walki, z każdym miesiącem tego przedłużającego się konfliktu sytuacja będzie wyglądać coraz gorzej. Początek końca rosyjskich sił lotniczych?