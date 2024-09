Rosja straciła broń wartą fortunę. Ma jej zaledwie kilka sztuk

Rosja straciła broń wartą fortunę. Ma jej tylko kilka sztuk

Ukraińcy namierzyli jeden z nielicznych tych systemów w obwodzie kurskim. Rosjanie przygotowywali go do przeprawy przez jedną z rzek. W ekspresowym tempie do gry wszedł dron kamikadze i rosyjski sprzęt w spektakularny sposób przestał istnieć. Bezzałogowiec za kilka tysięcy dolarów zniszczył broń wartą grube miliony.

ISDM Zemledelie to najnowszej generacji system minowania narzutowego, który w kilka minut potrafi rozstawić miny na obszarze kilku boisk piłkarskich. Jak zapewnia jego producent, zasięg wynosi od 5 do 15 kilometrów. Za jego pomocą mogą być rozrzucane zarówno miny przeciwpancerne, jak i przeciwpiechotne. Systemowi mobilność zapewnia ciężarówka Kamaz 6560 8x8, na której umieszczono dwa stojaki z 25 wyrzutniami rurowymi na każdym.

Czym jest i co potrafi rosyjski system ISDM Zemledelie?

ISDM Zemledelie jest w stanie w błyskawicznym tempie transportować i wystrzelić 50 rakiet kalibru 122 mm załadowanych rozrzucanymi minami. Co ciekawe, spadają one na ziemię na spadochronach i mogą być uzbrajane lub detonowane zdalnie. Pojazd jest chroniony granatami dymnymi, ale w tym przypadku atak nastąpił z zaskoczenia i Rosjanie nie zdążyli go obronić.

Ukraińcy bardzo obawiają się tego systemu, dlatego tym bardziej cieszy strata Rosjan, bo ta akcja zaowocuje większym bezpieczeństwem dla sił ukraińskich. Ostatni znany atak na ten sprzęt nastąpił w lipcu bieżącego roku i półtora roku temu w obwodzie donieckim. W ramach tej samej operacji trafiono też system obrony powietrznej Tor-M1. Według służb ukraińskich, Rosja utraciła ponadto wyrzutnie BM-21 GRAD MLRS i dwa działa samobieżne 2S1 Goździk.