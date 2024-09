Eksplozja składu setek rakiet i tysięcy pocisków. Cios dla Rosji

Największy obiekt w Rosji, który powstał z myślą o wojnie z NATO

To gigantyczny cios dla rosyjskiej armii. Analitycy nie mają wątpliwości, że zniszczenie tak ważnego dla Kremla składu pocisków i broni może poważnie zakłócić działania nie tylko na froncie, ale również bardzo mocno ograniczy atakowanie ukraińskich miast i osłabi obronę przeciwlotniczą samych obiektów leżących bezpośrednio na terytorium Rosji, w tym ochronę samej stolicy.

Skład Toropiec był bowiem strategicznym obiektem, w którym znajdowały się zapasy pocisków do wszystkich używanych obecnie przez Kreml systemów obrony powietrznej, a mianowicie S-300, S-400 i S-500 czy Pancyr. Co najważniejsze, ograniczony dostęp do rakiet i pocisków będą miały również bombowce, a to zaowocuje ograniczeniem lotów bojowych i atakowaniem ukraińskich pozycji zarówno na Ukrainie, jak i w rosyjskim obwodzie kurskim.

Czym są i co potrafią ukraińskie drony Palanyca?

Ukraińskie urządzenia Palanyca to pierwsze bezzałogowce wyposażone w silnik odrzutowy. Dlatego najczęściej mówi się o nich rakieto-drony. Niestety, niewiele o nich wiadomo, ale podobno mają one oferować zasięg ponad 700 kilometrów i przenosić głowicę bojową o masie kilkuset kilogramów. SZU niedawno ogłosiły, że rozpoczęła się produkcja masowa tych urządzeń. Możemy zatem spodziewać się realizacji przez Ukraińców kolejnych spektakularnych ataków, jak ten na skład w miejscowości Toropiec.