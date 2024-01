Kolejnych 230 Ukraińców wróciło do domów z rosyjskiej niewoli

Do najważniejszej wymiany doszło w 2022 roku. Za pośrednictwem prezydenta Turcji, udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich bohaterów, w tym 10 cudzoziemców. Wśród uwolnionych znajdowali się obrońcy Azowstalu. W zamian Ukraina oddała między innymi Wiktora Medwedczuka, prokremlowskiego oligarchę, schwytanego w kwietniu 2022 roku.

Przedstawiciele rosyjskiego resortu ujawnili, że uwolnieni jeńcy zostaną przetransportowani samolotami transportowymi Sił Powietrzno-Kosmicznych (WKS) do wojskowych placówek medycznych w celu przebadania oraz leczenia i rehabilitacji.

Przy okazji wymiany jeńców nie można nie wspomnieć, że obrońcy praw człowieka w Ukrainie wielokrotnie apelowali do władz na Kremlu, by lepiej traktowali ukraińskich jeńców. W porównaniu do rosyjskich przetrzymywanych w Ukrainie, ich życie w Rosji to istne piekło. W sieci pojawiały się zdjęcia zwolnionych ukraińskich jeńców, którzy po przybyciu do domu znajdowali się w opłakanym stanie.