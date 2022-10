TheWarZone informuje, że kilka rzadkich rosyjskich lekkich pojazdów opancerzonych było przewożonych pociągami na front w Ukrainie.

Jak wskazuje portal, ruch ten wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ może być powiązany z 12. Głównym Zarządem rosyjskiego wojska, który nadzoruje arsenał nuklearny kraju .

. Niestety, wozy te pojawiają się akurat wtedy, kiedy Moskwa wysyła groźby o potencjalnym użyciu broni jądrowej w celu "obrony" przejętych ukraińskich ziem.

Materiały pokazujące transportowany sprzęt pojawiły się drugiego października, lecz nie wiadomo gdzie i kiedy zostały zrobione. Według entuzjastów wywiadu open source geolokalizacja wideo może pokazywać miasto Sergijew Posad, które usytuowane jest na północny wschód od Moskwy, a pociąg poruszał się w kierunku południowo-zachodnim. Z kolei jak podaje Bulgarianmilitary powołując się na swoje źródła, pierwsze wozy tego typu zostały już zauważone w okolicach Chersonia.

Jak donosi TheWarZone rosyjskie pojazdy są związane z tzw. "kontrsabotażowymi" kontyngentami bezpieczeństwa w ramach 12. Głównego Zarządu MON, który odpowiedzialny jest za utrzymanie, ochronę i nadzorowanie elementów arsenału nuklearnego kraju. Ponadto jednostki te mają za zadanie eskortować broń jądrową do jednostek operacyjnych.

Przenoszenie tego typu maszyn na front może być jedynie próbą wypełnienia luk w sprzęcie wojskowym, które powstały w wyniku działań wojsk ukraińskich. Wcześniej pisaliśmy o brakach w uzbrojeniu rosyjskiej armii oraz to tym, że rosyjskie fabryki wojskowe, na specjalne życzenie Władimira Putina, mają działać "pełną parą", znacznie wydłużając czas pracy. Ponadto, wykorzystanie tego sprzętu w wojnie może być swego rodzaju "straszakiem". TheWaZone pisze: "Istnieje już wiele niepotwierdzonych doniesień sugerujących, że ruch tych pojazdów może być związany z nadchodzącą demonstracją pewnego rodzaju gotowości Rosji do użycia broni jądrowej na Ukrainie lub wokół niej".

Rosja, o tej porze roku, zazwyczaj przeprowadza coroczne ćwiczenia gotowości jądrowej, podczas których wojsko ćwiczy ostrzał strategicznymi systemami uzbrojenia bez głowic nuklearnych. Jednakże w obecnej sytuacji może to być sygnałem ostrzegawczym wymierzonym w Ukrainę i w Zachód. Jak informuje TheWarZone, jest bardzo możliwe, że transport nowych rosyjskich pojazdów opancerzonych może być całkowicie niezwiązany z potencjalnym wykorzystaniem broni jądrowej, a także, że przemieszczanie sprzętu wojskowego może być "znacznie bardziej przyziemne".

Nowy rosyjski pojazd opancerzony KAMAZ-43269 Vystrel-M jedzie na front?

Starsza wersja (1990 r.) KAMAZ-43269 została opracowana dla jednostek Straży Granicznej przydzielonych do Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Wozy weszły także w skład m.in. rosyjskich sił bezpieczeństwa wewnętrznego i do Gwardii Narodowej. Produkcja nowego wariantu KAMAZ-43269 Vystrel-M rozpoczęła się dopiero w maju tego roku, zatem pierwsze egzemplarze, które dopiero co zjechały z taśmy produkcyjnej, od razu kierowane są na wojnę. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane w 2021 r. Pojazd ten ma być odporny na wybuchy min oraz ma być chroniony przed zasadzkami (MRAP).

Pojazd wyposażony jest w działo 30 mm model 2A42. Uzbrojony jest także w karabin maszynowy PKTM 7,62 x 51 mm i w granatnik automatyczny AGS-30. Wóz posiada opancerzoną szybę, zaawansowany system oczyszczania powietrza wewnątrz maszyny oraz nowy system kierowania ogniem. Trzeba zaznaczyć, że maszyna jest lekko opancerzona. Nie wiadomo, ile egzemplarzy zostało do tej pory wyprodukowanych.