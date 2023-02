Rosja w panice. Moskwa ogłosiła naprawę wszystkich schronów w kraju

Eksperci wskazują, że po tych atakach wielu zwykłych Rosjan zaczęło inaczej patrzeć na wojnę, odczuwając wobec niej większe obawy. Moskwa zaś chciała ich w jakiś sposób ich uspokoić, pokazując, że dba u ludzi. W tym czasie część lokalnych władz chciała przypodobać się centrali i w iście sowieckim stylu "wyrobić 300% normy" samemu zwiększając nakład pracy nad naprawą schronów.

Każdy biurokrata stara się dostosować do agendy, tak jak ją widzi. To sposób na osłonięcie się przed ewentualnymi pretensjami ze strony wielkich szefów i ich pytań "Dlaczego nie jesteś przygotowany? Nie widzisz, co się dzieje?'" analityk polityczny Abbas Gallyamov w rozmowie dla The Moscow Times

Inspekcje i naprawy schronów na krajową skalę mają być jednym z wielu przykładów militaryzacji życia codziennego w Rosji. Nadgorliwość niektórych władz lokalnych w ich przeprowadzaniu miała doprowadzić do zwiększenia niepokojów wśród obywateli. Próby ich złagodzenia w większości nie przyniosły rezultatów, a w niektórych przypadkach były wręcz komiczne. Na przykład w obwodzie saratowskim urzędnicy słowo "schrony" zamienili na... "głębokie mieszkania".

Stan rosyjskich schronów jest katastrofalny

Obraz, jaki ujawnia się z relacji rosyjskich urzędników, pokazuje opłakany stan krajowej sieci schronów w Rosji. Przypomina on stan polskich schronów, tylko podniesiony do dziesiątej potęgi. Nieremontowana od upadku ZSRR infrastruktura popadła w ruinę, do tego stopnia, że naprawa niektórych schronów ma być nieopłacalna w porównaniu do tworzenia nowych. Przez to od początku wojny popularne zaczęły być wśród Rosjan oferty budowy prywatnych schronów.

Zdjęcie Jeżeli narzekamy na stan polskich schronów, to tak dla porównania wygląda oficjalny schron w rosyjskim Norylsku / TASS / materiały prasowe