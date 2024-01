Rosjanie odbudowują okręt desantowy Mińsk

Tymczasem Rosjanie nie dali za wygraną i postanowili przywrócić do życia swoją cenną jednostkę. Eksperci są zaskoczeni, że tak zniszczony okręt jest sens naprawiać, ale wygląda na to, że Rosjanie są na tyle zdesperowani i nie mają środków na budowę nowych okrętów tego typu, iż zaangażują ogromne środki, by to uczynić.

Jednostki projektu 775 bardzo często wykorzystywane są przez Rosjan do transportu ciężkiego sprzętu, piechoty i wszelkiej maści amunicji. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Okręt dostarczał na Krym masę sprzętu, który pozwalał lepiej zabezpieczyć półwysep przed kolejnymi atakami rakietowymi ze strony ukraińskiej armii.