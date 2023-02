Mil.in.ua twierdzi, że Rosjanie tworzą wozy-pułapki, które są po brzegi wypełnione wszelkiego rodzaju materiałami wybuchowymi. Udostępniono również materiał filmowy, który przedstawia sposób przygotowania niebezpiecznego pojazdu.

Do stworzenia wozu-pułapki rosyjscy żołnierze wykorzystali wielozadaniowy transporter opancerzony MT-LB, którego pierwotnym celem był transport żołnierzy i sprzętu wojskowego. Tego typu pojazdy są zostawiane bez załogi na trasach, po których porusza się ukraińska armia. Po zbliżeniu się ukraińskich sił wóz-pułapka jest zdalnie wysadzany.

Mil.in.ua twierdzi, że do opancerzonego wozu ładowane są małe bomby OFAB-100-120 ważące 123 kg, które wykorzystuje się do niszczenia lekko opancerzonych celów oraz piechoty. Ponadto na materiale filmowym można zauważyć, że w pojeździe znajdują się specjalne liny rozminowujące — są to ładunki wybuchowe połączone z liną. Tego typu sprzęt wykorzystywany jest przez radziecki pojazd rozminowujący UR-77 Meteroit. Są one wyrzucane za pomocą rakiet.