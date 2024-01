Rosja wysłała tysiące rakiet i dronów na ukraińskie miasta

Analitycy wojskowi nie mają wątpliwości, że gdyby Ukraina nie otrzymała od krajów NATO systemów obrony powietrznej, to miasta już dawno byłyby zrównane z ziemią, doszłoby do eksodusu ludności do zachodniej Europy, a cały kraj znalazłby się pod okupacją rosyjską.

Taka piękna wizja dla Kremla jednak nie ziściła się ani w 2022 roku, ani w 2023 roku. Ten ostatni był prawdziwym sprawdzianem dla systemów obrony powietrznej i tysięcy żołnierzy przy nich na co dzień pracujących. Siły Zbrojne Ukrainy pochwaliły się, że udało się zestrzelić aż 3800 sztuk najróżniejszych środków rosyjskiego napadu powietrznego. To niesamowita liczba. Jednak musimy pamiętać, że zastosowano znacznie więcej broni, ponieważ część sięgnęła wyznaczonych celów.

