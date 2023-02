Dlaczego Putin zawiesza członkostwo Rosji w traktacie New START?

Według Putina arsenał nuklearny Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji jest "wymierzony w Rosję". Rosyjski dyktator stwierdził pośrednio, że kraje te chcą kontrolować rosyjski arsenał nuklearny, m.in. poprzez właśnie wymogi inspekcji tego arsenału w ramach programu New START. Putin zaznaczył przy tym, że w Stanach Zjednoczonych znajdują się ludzie, którzy mają zamiar wznowić testy broni atomowej.

Pośrednio Putin więc stwierdził, że Waszyngton sam nie chce już wypełniać postulatów umowy New START, przez co postanowił zawiesić w niej członkostwo Rosji. Według słów Putina Rosja jednak nie odchodzi kompletnie od traktatu.

Reklama

Zdjęcie Poza tym Putin stwierdził, że w zeszłym tygodniu podpisał dekret o wysłaniu do służby nowych naziemnych systemów strategicznych. Prawdopodobnie chodzi tu o nowe rakiety balistyczne / Sputnik/Dmitry Astakhov/Kremlin via REUTERS /© 2023 Reuters

Czym jest traktat New START?

New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) to traktat ograniczający zbrojeń strategicznych między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Podpisany został 8 kwietnia 2010 roku, a wszedł w życie 5 lutego 2011. To niejako kontynuacja traktatu START I, który wygasł z 1991 roku. New START miał obowiązywać dziesięć lat, jednak 3 lutego 2021 roku obie strony przedłużyły go o kolejne pięć.

Jak podaje organizacja monitoringu broni nuklearnej na świecie Nuclear Threat Initiative, głównym postulatem New START jest ograniczenie rozmieszczonego arsenału nuklearnego do 1550. Uwzględnia głowice w międzykontynentalnych pociskach balistycznych (ICBM), pocisków balistycznych wystrzeliwanych z łodzi podwodnych (SLBM) oraz bombowców strategicznych przenoszonych broń atomową. Według New START łączna liczba rozmieszczonych ICBM, SLBM oraz bombowców strategicznych z bronią atomową nie może przekraczać 800.

Zdjęcie Przy liczeniu głowic New START rozróżnia ICBM i SLBM od głowic przenoszonych przez bombowce. Zakłada, że pociski ICBM i SLBM mogą mieć po kilka głowic, które powinny zostać przeliczone. Samoloty natomiast mogą przenosić tylko jedną głowicę, dlatego zawsze zlicza się je jako jeden

New START zakłada także obopólną regulację jego postulatów. Zatwierdza kontrolę z wykorzystaniem satelitów, ale co ważniejsze, weryfikacje ekspertów na miejscu, dzięki czemu Amerykanie mają wgląd w arsenał strategiczny Rosji i vice versa. New START przewiduje rocznie 18 takich kontroli na miejscu dla obu stron.

Czy Rosja przestrzegała traktatu New START?

Przy traktatach ograniczenia zbrojeń strategicznych często dochodzi do nadużyć i ostatecznego łamania postulatów w mniejszym bądź większym zakresie.

W przypadku New START przynajmniej na samym początku Stany Zjednoczone, jak i Rosja wywiązały się ze swoich zobowiązań. Oba kraje po podpisaniu traktatu miały na jego spełnienie 7 lat. Jak podaje Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, przy głównej kontroli w 2018 roku rosyjski arsenał broni strategicznej spełniał wymogi New START.

Sytuację zmieniła pandemia. Z jej względu w 2020 obie strony zgodziły się zawiesić inspekcję w marcu. Od tamtej pory Rosja nie zgodziła się na ich wznowienie. Weryfikację New START pogorszyła wojna. Pod koniec stycznia 2023 roku Departament Stanu USA publicznie oskarżył Rosję o łamanie zobowiązań traktatu.

Odmowa Rosji w zakresie ułatwienia działań inspekcyjnych uniemożliwia Stanom Zjednoczonym korzystanie z ważnych praw wynikających z traktatu i zagraża rentowności amerykańsko-rosyjskiej kontroli zbrojeń jądrowych komentarz rzecznika Departamentu Stanu USA dla Reutersa

Wydaje się więc, że ostateczne zawieszenie udziału Rosji w New START było tylko kwestią czasu.



Rosja zawiesza udział w traktacie New START. Co to oznacza dla świata?

Raczej trudno wierzyć Putinowi w słowa, że "Rosja zawiesza członkostwo, ale nie wycofuje się z postanowień". Jednak nie oznacza to, że Rosja zacznie rozmieszczać więcej pocisków atomowych. Wydaje się, że Putin może chcieć negocjować warunki New START, a zawieszenie członkostwa to forma swoistej groźby, jednak na razie bez pokrycia.

Zawieszenie traktatu nie jest równoznaczne z wyjściem z niego, zakładam, że nie będzie rosyjskiej rozbudowy ponad limity traktatowe" - Andrey Baklitskiy z Instytutu Badań nad Rozbrojeniem przy ONZ, cytowany przez Reutersa

Eksperci wskazują jednak, że zawieszenie przez Putina członkostwa w New START jeszcze bardziej utrudni weryfikację rosyjskiego arsenału. Naturalnie Stany Zjednoczone będą chciały najpierw odwieść Putina od pomysłu rezygnacji z traktatu. Jeśli jednak Putin będzie chciał iść twardo i sam zacznie zwiększać swój arsenał, to może się przekonać, że USA nie mają zamiaru siedzieć z założonymi rękoma, rozpoczynając kolejny wyścig zbrojeń. Ta perspektywa jest jednak bardzo odległa.