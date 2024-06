Rosja znowu grzebie przy Ch-101. Nowa modyfikacja ekstremalnie groźna

To skłoniło lokalne władze do wydania zaleceń, by unikać zbliżania się do podejrzanych obiektów i zachowywać w ich okolicy jeszcze większą ostrożność niż zazwyczaj. I trudno się temu dziwić, bo jak pisaliśmy już wielokrotnie, amunicja kasetowa to szczególnie niebezpieczna broń. Ze względu na subamunicję o różnym działaniu, tj. odłamkową, przeciwpancerną czy chemiczną itp., a także specyfikę działania, bo eksploduje w powietrzu nad celem (celami), uwalniając kilkadziesiąt do kilkuset mniejszych ładunków o ogromnym polu rażenia (często używa się obrazowych porównań do stadionu piłkarskiego).

Co potrafi Ch-101?

Co więcej, przechwycenie pocisku z głowicą kasetową nie gwarantuje, że jej elementy składowe zostaną zdetonowane w powietrzu. W rezultacie obszary, na które spadają takie rakiety, zmieniają się w śmiertelną pułapkę - zwłaszcza że często wyposażone są też w automatyczny system detonacji z timerem, który aktywuje się po pewnym czasie, więc mogą nieoczekiwanie eksplodować.

Ch-101 to pocisk stealth, który dzięki spłaszczonej konstrukcji powierzchni bocznych jest trudniejszy do wykrycia dla radarów, przenoszony przez samoloty strategiczne Tu-160 i Tu-95. Posiada silniki turboodrzutowe, charakteryzuje się niskim profilem lotu (wysokość 30-70 m nad ziemią) i wykorzystuje GLONASS do korekcji trajektorii.

Pocisk manewrujący Ch-101:

Zasięg: 2500-2800 kilometrów

Prędkość maksymalna: 963 km\h

Długość: 7,45 m

Masa całkowita: 2 400 kg

Masa ładunku wybuchowego: 400-450 kg

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: 10-20 m



