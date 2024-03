Rosja znowu wyciągnęła kredki. Maluje fałszywe okręty podwodne

Już to kiedyś widzieliśmy

Warto tu przypomnieć, że Rosja stosowała podobną taktykę w przypadku samolotów i w sieci nie brakuje zdjęć satelitarnych, na których widać namalowane na płytach lotnisk sylwetki samolotów - informatorzy sugerują, że można je było znaleźć w co najmniej dziewięciu bazach lotniczych. Inną formą obrony było ustawianie obok prawdziwych samolotów atrap wykonanych z tektury i styropianu czy układanie na nich opon samochodowych.



Strona ukraińska też oczywiście wykorzystuje atrapy-wabiki, ale przygotowane zdecydowanie bardziej profesjonalnie, bo w czasie wojny powstało kilka firm wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

Jak twierdził jakiś czas temu w wypowiedzi dla Insidera kierownik zespołu ds. wywiadu geoprzestrzennego i w think tanku Institute for the Study of War, George Barros, ta wojna to prawdziwy "wyścig zbrojeń wabików", ale jest mało prawdopodobne, aby zastosowanie takich technik maskujących faktycznie doprowadziło do znaczącego zmniejszenia strat.