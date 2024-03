Rosjanie przeciwko Rosjanom na terenie Rosji

Agresorzy wykryli ich obecność i postanowili ich wykurzyć z domu. Akcja rodem z najlepszych filmów z Hollywood rozpoczęła się burzliwie i tak samo zakończyła. Do działań wysłano sześciu rosyjskich żołnierzy, z czego przeżyło tylko dwóch. Najpierw Rosjanie nieudolnie wrzucili granat do domu, który odbił się od drzwi i wyeliminował dwóch z nich, a następnie do gry weszły drony kamikadze. Te spacyfikowały kolejnych dwóch.

Ale to nie wszystko. Kilka dni temu, dywersantom udało się zabić syna rosyjskiego pułkownika, który wysłał go do obwodu biełgorodzkiego z chersońskiego, by służył w nieco mniej stresujących warunkach. Tymczasem stał się łatwym celem dla antyputinowców. Dywersanci z Legionu Wolność Rosji i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego wyeliminowali z pola walki również spory oddział specjalnego przeznaczenia.