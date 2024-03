Tajemnicze obiekty wykryto na rosyjskich okrętach podwodnych

Ostatnie ataki dronów kamikadze na rosyjskie rafinerie i lotniska wojskowe sprawiły, że Kreml przestraszył się wizji utraty o wiele droższych i mających strategiczne znaczenie dla kraju okrętów podwodnych. Analitycy wypatrzyli na okrętach Floty Północnej klatki antydronowe.

Bardzo dobrze znane są one z działań wojennych na Ukrainie. Rosjanie wyposażają w takie konstrukcje m.in. czołgi czy armatohaubice, by chronić je przed atakami dronów kamikadze i przeciwpancernych pocisków rakietowych. Eksperci militarni uważają, że nie są one skutecznym elementem obrony, ale zawsze to lepsze niż nic.

Reklama