Nikt nie wie, czym był tajemniczy obiekt. Jeden z rosyjskich polityków jest przekonany, że był to kolejny dron wysłany przez Ukrainę na terytorium Rosji. Zasiadający w rosyjskiej Dumie Państwowej Anatolij Wasserman napisał w portalu społecznościowym Telegram, że incydent ten jest przykładem, jak siły ukraińskie próbują zastraszyć rosyjskich obywateli. W ten sposób jednoznacznie zasugerował, że zestrzelona przez Rosjan kula była ukraińskim bezzałogowcem lub po prostu pociskiem rakietowym, który został zlikwidowany przez baterię przeciwlotniczą.

Obwód rostowski graniczy z Ukrainą i ma znaczenie strategiczne w wojnie prowadzonej przez Rosję. To jeden z sześciu obwodów, na terenie których prezydent Rosji Władimir Putin ustanowił podwyższony tzw. "poziom reagowania". Oznacza to, że Rosjanie spodziewają się w każdej chwili naruszania przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony.

Wśród rosyjskich komentarzy pod filmem przeważają opinie, że był to prawdopodobnie bezzałogowy statek powietrzny Ukrainy, którego celem było zaatakowanie jakiegoś miejsca w Rosji. Nie jest jednak jasne, dlaczego świecił tak jasnym światłem, bo przecież to uczyniło go łatwym celem dla obrony przeciwlotniczej. Na razie nie ma żadnego komentarza w sprawie tego incydentu ze strony ukraińskiej.