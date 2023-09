Rosjanie dostaną nowego drona z Iranu. "To zmieni grę"

Iran udoskonalił drona Shahed-136

Okazuje się, że Iran właśnie udoskonalił najbardziej niebezpieczny dron, który jest wykorzystywany przez Kreml do ataków na ukraińskie miasta. Nowa wersja Shahed-136 jest znacznie potężniejsza od swojego poprzednika. Inżynierowie wyeliminowali wady wieku dziecięcego bezzałogowca i w ten sposób powstał niemal idealny dron.

Eksperci podają, że następca Shahed-136 ma nowy napęd w postaci silnika turboodrzutowego. Poprzednik miał zwykły motor z łopatami wirnika, który w trakcie lotu charakteryzował się dźwiękiem podobnym do przejazdu motorynki. Był tak głośny, że można było go usłyszeć w trakcie ataku z ponad kilometra. Teraz dron jest zupełnie cichy. Oznacza to, że trudniej będzie go wykryć i zneutralizować.