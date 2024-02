Rosjanie idą na zachód Ukrainy. Potężne pojazdy w ogniu

Dwa rosyjskie BTR-80 jednocześnie stanęły w ogniu

Celem Rosjan jest Charków. Jest to strategiczne miasto dla Kremla. Zajęcie go pozwoli połączyć je logistycznie ze znajdującym się po drugiej stronie granicy Biełgorodem. Plan zakłada jednoczesne ataki tysięcy żołnierzy na Charków z kierunku wschodniego, południowo-wschodniego i południowego. Zanim to jednak nastąpi, rosyjska armia straci dziesiątki tysięcy kolejnych żołnierzy.

Pierwsze prototypy nowego wozu BTR-80 powstały na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, czyli pamiętają jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Produkcja seryjna wozu BTR-80 rozpoczęła się 1984 roku w Arzamaskiej Fabryce Maszyn. Pojazd napędzany jest pojedynczym silnikiem wysokoprężnym Kamaz 7403. Generuje on moc na poziomie 260 KM i rozpędzają pojazd do 80 km/h. Zbiornik paliwa o pojemności niemal 300 litrów oferuje zasięg do 600 kilometrów.

Czym jest rosyjski wóz transportowy BTR-80?

Na pokład BTR-80 wchodzi łącznie 11 osób, z czego trzy stanowi załoga. Uzbrojenie jest umieszczone w wieży identycznej z zastosowaną w późnych BTR-70. BTR-80 jest pierwszym radzieckim ośmiokołowym transporterem opancerzonym, który otrzymał duże boczne drzwi przedziału desantowego. Obecnie BTR-80 jest używany w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.