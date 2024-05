Rosjanie mają nowy pocisk. Obawy w dowództwie NATO

Rosja ma coraz więcej nośników broni jądrowej. Jak informuje rosyjska agencja prasowa TASS, armia właśnie ogłosiła wejście do służby międzykontynentalnego pocisku Buława (RSM-56), który jest zdolny do przenoszenia broni jądrowej. Badania i testy nad tą potężną bronią trwały wiele lat, ale ostatnia napięta sytuacja pomiędzy Rosją a NATO przyspieszyła prace.

Co ciekawe, ostatni oficjalny test pocisku odbył się w listopadzie 2023 roku. Miał on przebiec pomyślnie i dlatego po kilku miesiącach przygotowań, Buława w końcu weszła na wyposażenie sił zbrojnych. Jak podaje TASS, głównym nosicielem tych pocisków jest podwodny krążownik rakietowy "Kniaź Władimir". Oprócz niego, przygotowany do działań jest również okręt "Jurij Dołgorukij".

Reklama