Jak wyjaśnia rzecznik firmy, proces zaangażowania bezzałgowca do walki rozpoczyna się od wykrycia przez radar wrogiego drona, który zostaje następnie namierzony za pomocą wskaźnika laserowego. Gdy Vogan-9SP zbliży się do celu, kontynuuje atak przynajmniej półautonomicznie. Dokładna metoda naprowadzania nie jest znana, ale taki opis sugeruje, że doceowy dron nie musi być "laserowany" za pomocą wskaźnika w fazie końcowej.

Rosja goni Ukrainę w zakresie dronów

Niemniej jednak kamera przez cały czas przesyłać ma obraz starcia do operatora na ziemi i nie brakuje opinii, że to właśnie on jest odpowiedzialny za wyzwolenie wybuchowej głowicy bojowej. I chociaż wydaje się to sprzeczne z opisem autonomicznej fazy końcowej, być może dostępne będą dwie opcje prowadzenia: ręczna i półautonomiczna.

Na razie nie możemy być całkowicie pewni, czy Vogan-9SP to prawdziwy sprzęt, a nie taki, który nie wyjdzie poza "deskę kreślarską", ale nie da się ukryć, że zapotrzebowanie na takie urządzenie przeciwdronowe w rosyjskiej armii jest ogromne. Ukraińskie jednostki bezzałogowe nieustannie dopisują do swojej listy trafień kolejne wyposażenie i żołnierzy Putina, którzy często wydają się bezradni wobec tego typu rozwiązań.

Jego celem jest precyzyjne przechwytywanie dronów-kamikadze, które latają na Ukrainie z wrogimi zamiarami powiedział TASS rzecznik firmy Red Line, który dodał też, że Vogan przechodzi obecnie testy, a firma pracuje także nad ulepszoną wersją, która będzie w stanie osiągnąć prędkość 240 km/h.