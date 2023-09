Rosjanie pokazali nową, przerażającą taktykę. Jest nagranie

Analitycy wojskowi ostrzegają żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, że Rosjanie zaczęli stosować taktykę, która polega na zrzucaniu min do utraconych okopów. Co najgorsze, w większości przypadków są to miny aktywowane zdalnie, dzięki czemu sieją one o wiele większe spustoszenie.

W mediach społecznościowych pojawił się materiał filmowy, na którym możemy zobaczyć, jak rosyjski dron obserwuje utracone okopy. Wcześniej zrzucono do nich zdalnie aktywowane miny. Ukraińscy żołnierze zupełnie nieświadomi zagrożenia w najlepsze przeczesują okopy, aż nagle dochodzi do eksplozji w wyniku czego giną na miejscu.

Reklama