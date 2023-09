Ukraińcy pokazali, jak pokonują rosyjskie "zęby smoka"

Ukraińscy żołnierze kilka dni temu pokonali w całości pierwszą linię Surowikina, czyli rosyjską linię obrony, która składa się z pól minowych, okopów, barier przeciwczołgowych i "zębów smoka". Teraz na dowód pokazano materiał filmowy z momentu przekraczania przez żołnierzy właśnie "zębów smoka" w okolicach wsi Werbowe w obwodzie zaporoskim.

Są to żelbetowe bryły o kształcie ostrosłupa ściętego wysokie na 90-120 centymetrów. Mają one stanowić barierę nie do pokonania dla pojazdów kołowych czy gąsiennicowych. Rosja przeznaczyła miliardy rubli na stworzenie takiej fizycznej barykady o długości kilku tysięcy kilometrów.

