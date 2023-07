Rosjanie próbują trafić ukraiński dron. Pudłują w efektowny sposób

Rosyjska obrona przeciwlotnicza w efektowny sposób nie trafia w cywilnego drona

Ukrainę wspierają nie tylko poszczególne rządy państw, ale także zbiórki i datki z całego świata. Dzięki nim można zakupić sprzęt niezbędny na polu walki, w tym drony, które są niezastąpione podczas wielu działań.

W marcu Ukraina otrzymała drony DJI Mavic 3T, które miały wesprzeć działania bezzałogowe i ofensywę na terenie Ukrainy. To sprzęt do zastosowań cywilnych, więc konieczne było wprowadzenie modyfikacji w celu przystosowania do działań wojennych, jak np. wyposażenie w specjalne kamery z dużym przybliżeniem oraz kamery termowizyjne.

Drony te pomagały do tej pory m.in. w Chersoniu, Donbasie i Zaporożu, gdzie korzystano z nich do wykrywania rosyjskiego sprzętu i jego niszczeniu bądź uszkadzaniu. Dzięki stosunkowo niskim kosztom (jeden dron to kilka tysięcy dolarów) są używane m.in. jako zdalnie sterowane bomby.



Chiński producent DJI krytykował na łamach portalu CyberDefence24 ich użycie na polu walki twierdząc, że przeznaczone są wyłącznie do użytku cywilnego, to trzeba przyznać, że cała sytuacja jest co najmniej kuriozalna, biorąc pod uwagę poparcie Rosji przez Chiny.

Rosyjski system przeciwlotniczy Tor powstał w latach 80. XX wieku i jest modernizowany, i używany do dzisiaj. Obecnie składa się z wielu wersji, które pozwalają na możliwość wykrycia do 48 obiektów i śledzenia dziesięciu. Może jednocześnie naprowadzać 4 rakiety na 4 cele. Niestety odległość nie pozwala na dokładną identyfikację użytej przez Rosjan wersji.