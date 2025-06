Siergiej Czemiezow w wywiadzie udzielonym na potrzeby szkoleń rosyjskiej armii nie szczędził gorzkich słów pod adresem amerykańskich czołgów Abrams i brytyjskich Challengerów, jednak zaskoczył pochlebną opinią o niemieckich Leopardach . Eksperci militarni podali, że armia Kremla pozyskała co najmniej kilkanaście sztuk czołgów dostarczonych Siłom Zbrojnym Ukrainy z krajów NATO.

Spodziewanie szef rosyjskiego koncernu Rostiech uderzył w jakość amerykańskiej i brytyjskiej pięści pancernej , ponieważ Rosjanie od zawsze uważają te kraje za wrogów numer jeden. Poza tym głoszą, że to ich sprzęt wojskowy jest najlepszy na świecie. Ekspertów jednak zadziwiła opinia Czemiezowa na temat niemieckich czołgów.

Przyznał on, że Leopardy 2A4 mają " nowoczesne komponenty, system kierowania ogniem i potężny silnik , choć z ograniczeniami temperatury". Rosyjski koncern pozyskał z ukraińskiego frontu wszystkie rodzaje czołgów i pojazdów opancerzonych krajów NATO. Maszyny te zostały rozebrane do śrubki i przeanalizowane przez inżynierów.

Takie oględziny pozwolą Rosjanom nie tylko udoskonalić swoje czołgi, by lepiej radziły sobie w warunkach wojny prowadzonej w Ukrainie, ale również pomogą skuteczniej je chronić przed nawet najbardziej zaawansowaną bronią . USA czy Wielka Brytania mają tego świadomość, jednak za bardzo się tym nie przejmują. Siły Zbrojne Ukrainy nie otrzymały czołgów ze standardowym wyposażeniem NATO.

Na ich pokładach próżno szukać najnowszych systemów komunikacji czy kierowania ogniem. Ukraińcy zainstalowali tam swoje systemy , które od dawna są znane Rosjanom. Będą mogli oni co najwyżej ulepszyć pancerze czy zespoły napędowe, o czym wspomina sam Siergiej Czemiezow.

Nie omieszkał też przyznać, że rodzime czołgi T-90M są o wiele lepsze pod każdym względem od pojazdów z krajów NATO. Szczególnie podkreślił, że T-90M są znacznie bardziej zaawansowane "pod względem siły ognia, opancerzenia i mobilności". Tymczasem wszyscy dobrze wiedzą, że to kłamstwo. Ukraińcy zniszczyli 200 maszyn T-90, w tym 137 w najnowszej wersji T-90M .

Łącznie Ukraina otrzymała ok. 135 czołgów Leopard 1 oraz 91 Leopard 2, co daje ok. 192 czołgi. Liczba ta może wzrosnąć, jeśli zrealizowane zostaną kolejne planowane dostawy, np. z Belgii czy Hiszpanii. Dane mogą się różnić w zależności od źródła, ponieważ nie wszystkie dostawy są publicznie potwierdzane, a część czołgów jest w trakcie remontów lub szkoleń.