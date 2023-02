Rosjanie wysyłają do Ukrainy wozy BTR-50. Pamiętają czasy Stalina

Po raz pierwszy zdjęcia zaskakującego transportu pojawiły się wczoraj w rosyjskich kanałach na Telegramie. Doniosły one, że pochodzą z rejonu "okupowanej Ukrainy".

Zdjęcia szybko jednak rozprzestrzeniły się m.in. na Twitterze. Widoczne na nich wozy opancerzone BTR-50 wzbudziły ogromne zainteresowanie. Jest to bowiem sprzęt, który powinien być w muzeum wojskowości. Jak sama nazwa wskazuje, BTR-50 to pojazd opracowany w latach 50. Pamięta więc czasy Stalina.

Internauci nie mają więc litości dla rosyjskiej armii. Widok wozów BTR-50 jest bowiem idealnym podsumowaniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie, kontrastując ze słowami współczesnego Stalina siedzącego na Kremlu.

Jak pamiętamy, według niego po trzech dniach nowoczesne rosyjskie czołgi miały lśnić na paradzie zwycięstwa w Kijowie. A tu okazuje się, że po roku nie ma ani parady, ani nowoczesnych czołgów. Za to są wozy BTR-50, wyciągnięte z magazynów, które mają ratować sytuację na froncie.

Wozy BTR-50, czołgi T-62 i hełmy Kompakt. Rosyjska armia zatrzymała się w czasie

BTR-50 był podstawowym wozem brygad zmechanizowanych Armii Radzieckiej w latach 50. Jego podstawowym zadaniem jest przewożenie od 12 do 20 żołnierzy. Może przemieszczać się także po wodzie.

BTR-50 wszedł do służby w 1954 roku. Powstał na bazie lekkiego czołgu PT-76 i jak on, miał umozliwiś prowadzenie wodnego desantu

W zależności od wersji wóz może być wyposażony w karabin maszynowy kalibru 7,62 mm SGM lub cięższe karabiny KPV kalibru 14,5 mm. BTR-50 może jechać z maksymalną prędkością 44 km\h. Uczestniczył w większości konfliktów Zimnej Wojny m.in. podczas wojny w Wietnamie czy interwencji w Afganistanie. Współcześnie był wykorzystywany przez Państwo Islamskie.



Ogólnie mamy więc tu do czynienia ze standardowym transporterem piechoty z początków Zimnej Wojny. Trudno oszacowywać, czy Rosjanie przeprowadzili jakieś modernizacje w wysyłanych wozach BTR-50. Znając jednak realia rosyjskiej armii, to pewnie przeprowadzili minimalne prace remontowe, dolali paliwo i powiedzieli gotowe.

