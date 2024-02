Rosjanie sięgnęli po nowe drony FPV z amunicją Granat-KOBE

Nie tylko Siły Zbrojne Ukrainy uczą się na doświadczeniach wojny i wygląda na to, że Rosjanie także coraz lepiej radzą sobie w temacie nowoczesnego wyposażenia, np. dronów FPV. To bezzałogowce, w których operatorzy mają podgląd na żywo z kamery umieszczonej na jednostce, dzięki czemu z łatwością manewrują nimi nawet w trudnym terenie i skutecznie trafiają w cele.



Do tej pory to zdecydowanie Ukraina przodowała w tego typu rozwiązaniach, ale w mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się też informacje o rosyjskich systemach. Dziś dowiadujemy się na przykład o nowym dronie wyposażonym w amunicję zaprojektowaną do niszczenia pojazdów opancerzonych i oddziałów piechoty.



Reklama

Rosjanie z nowymi dronami FPV

A mowa o amunicji Granat-KOBE wyposażonej w głowicę penetrującą HE-Frag, która została ujawniona dopiero podczas wystawy Army-2023. Została ona opracowana przez rosyjskie biuro projektowe Astron holdingu Schwabe - drony FPV firmy Astron są zaprojektowane do przenoszenia różnych ładunków, mogą to być granaty PG-7 czy pociski kumulacyjne (HEAT) o masie 500 gramów i więcej.