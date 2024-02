Część największych manewrów NATO

Tegoroczne manewry Wargacz-24 są jeszcze o tyle istotne, że stanowią element krajowych ćwiczeń wojskowych Dragon-24, które rozpoczną się na przełomie lutego i marca. Stąd 8 Flotylla może spodziewać się współpracy z wojskami lądowymi, także innych państw.

Dragon-24 wraz ze wszystkimi podległymi mu ćwiczeniami jak Wargacz to bowiem elementy największych manewrów NATO od czasów Zimnej Wojny, Steadfast Defender 24. To połączone manewry organizowane przez U.S. European Command oraz armie poszczególnych państwa jak polski Dragon-24. Łącznie w natowskim Defender 24 ma brać udział ponad 90000 żołnierzy z 31 państw członkowskich NATO i Szwecji.

Defender 24 mają przetestować zdolności obronne NATO w ramach walki z bliskim przeciwnikiem, co jest jasnym ostrzeżeniem w kierunku Rosji. Obok samej defensywy ważnym elementem Defender 24 jest sprawdzenie logistycznych możliwości transportu żołnierzy USA z Ameryki Północnej do Europy. Ćwiczenia są więc ogromnym pokazem siły Sojuszu w obliczu coraz bardziej imperialistycznego nastawienia Putina.

Zdjęcie Transport czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej na poligon w Drawsku Pomorskim, gdzie w ramach Steadfast Defender 24 odbędą się ćwiczenia Brilliant Jump 24 z żołnierzami brytyjskimi, hiszpańskimi, tureckimi i albańskimi. W Polsce ma szkolić się łącznie 20 000 żołnierzy i 3500 sztuk sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP

