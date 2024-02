Rosjanie wstrząśnięci nową ukraińską bronią

Rosjanie odkryli ukraińskiego drona z silnikiem odrzutowym

Ale to nie wszystko. Dron kamikadze posiada malowanie w kolorze czarnym, wyposażono go w silnik odrzutowy i głowicę odłamkowo-burzącą. Najciekawszy jest w tym wszystkim fakt użycia silnika odrzutowego. To pierwszy ukraiński dron z takim napędem. W styczniu Siły Zbrojne Ukrainy ujawniły, że pracują nad dronem z silnikiem odrzutowym, który ma być odpowiedzią na używane przez Rosjan do ataków na miasta pochodzące z Iranu drony Shahed-136.

Nie wiadomo, czy chodzi o tę konkretną maszynę. SZU chwaliły się, że obecnie rozwijają kilkadziesiąt różnych typów dronów kamikadze. Część z nich to bezzałogowce przeznaczone do atakowania żołnierzy na froncie, a pozostałe do realizacji misji na terytorium Rosji. Obecnie na Ukrainie współpracuje ze sobą w produkcji dronów aż 300 różnych firm, które wspierane są przez inżynierów z całego świata.