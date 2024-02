Moskwa zmieniła się w twierdzę. Czekają na ataki Ukraińców

Kreml obawia się ukraińskich rakiet i dronów kamikadze

Obawy władz Rosji są zasadne. Ukraińcy mają do dyspozycji rakietowe pociski balistyczne o zasięgu nawet 700 kilometrów i kilka rodzajów dronów kamikadze o zasięgu nawet 1200 kilometrów. Systemy S-400 są uznawane przez władze Rosji za najbardziej zaawansowane na świecie. Kreml obecnie może mieć 10 pułków wyposażonych w tę broń.

Atrybutem systemu S-400 Triumf jest jego duży zasięg. W przypadku S-300 jest to 100 kilometrów, a pociski z S-400 mogą niszczyć cele w promieniu nawet 250 kilometrów. Ta broń ofensywno-defensywna została opracowana przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej i wdrożona do rosyjskiej armii w 2007 roku.

Czym jest rosyjski system obrony S-400 Triumf?

S-400 może korzystać z czterech nowych typów rakiet, tj. 48N6E3 (rakiety dalekiego zasięgu 240 km), 40N6 (rakieta dalekiego zasięgu 400 km do zwalczania samolotów kontroli i wczesnego ostrzegania AWACS, JSTARS), 9M96E i 9M96E2 (rakiety jednostopniowe o zasięgu odpowiednio 40 i 120 km) oraz rakiet używanych przez poprzedni system S-300PMU2 Faworit (48N6E, 48N6E2). Co istotne, system S-400 może być uzbrojony w zestaw różnych rakiet, co znacznie zwiększa możliwości jego dopasowania do zagrożenia... a przynajmniej teoretycznie.