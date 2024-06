Jak poinformowała służba prasowa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, mogą one wykonywać zadania logistyczne i pełnić funkcję dronów-kamikadze. A jakie zagrożenie może spowodować ta konstrukcja? Według rosyjskich źródeł Skorpion-M porusza się z prędkością 3,3 m/s i przenosi do 40 kilogramów ładunku, a jego czas pracy na baterii wynosi do 4 godzin.



Putin: Wypuścić Skorpiony!

Platforma ma dwie główne funkcje: transportową i detonacyjną, ale wojska Putina korzystają z niej także do rozpoznania i trałowania min przeciwpiechotnych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych.



Przekonują przy tym, że największymi zaletami Skorpiona są jego mobilność i zwrotność, bo sam waży dwa razy mniej niż maksymalny przenoszony przez niego ładunek, tj. 20 kg, a także możliwość operowania w każdych warunkach, zarówno miejskich, jak i terenowych.

I nie da się ukryć, że wiele nowych dronów zaprezentowanych przez Rosję w tak krótkim czasie, to dla Ukrainy z pewnością powód do niepokoju, bo pokazuje drastyczną zmianę podejścia Moskwy do tematu bezzałogowców.



Może dostarczać amunicję, żywność, wodę czy niektóre leki na nowo zajęte stanowisko komentuje jeden z rosyjskich żołnierzy.