Rosjanie wzięli Leoparda 2A6 w niewolę. Jest w drodze do Moskwy

Leopard 2A6. Co to za wersja?

Przypomnijmy, że Leopard 2A6 to najnowsza wersja niemieckich czołgów, jaką dostała ukraińska armia, będąca znaczącym rozwinięciem konstrukcji. Posiada ona m.in. potężniejsze działo, bo chociaż zarówno wersja A6, jak i A4, korzystają z armaty kalibru 120 mm Rheinmetall Rh-120, to w nowszej wersji jest ona dłuższa, co sprawia, że pociski mają lepsze właściwości balistyczne i mogą lecieć na odległość aż pięciu kilometrów, czyli o trzy więcej niż z działa wersji A4.

Leopard 2A6 wyposażony jest także w stabilizowany celownik EMES-15 ze zintegrowanym dalmierzem laserowym, który może wykryć cel już na odległości 9900 metrów. Nie bez znaczenia są także przeciwodłamkowe wykładziny we wnętrzu wieży oraz dodatkowy pakiet pancerza z jej przodu, zwiększający ochronę przed pociskami wrogich czołgów. Nadaje on wieży charakterystyczny spiczasty kształt, który wizualnie najmocniej odróżnia go od starszej wersji A4 z wręcz płaskim przodem.