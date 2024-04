Izrael zaatakował Iran supersonicznym "szaleństwem". To pociski Rampage

Jak podaje "The Times of Israel", cytując kanał telewizyjny Kan 11, armia izraelska przetestowała właśnie bojowo lokalne pociski "Rampage". Eksperci zidentyfikowali je na zdjęciach i potwierdzili, że zniszczenia spowodowane atakiem odpowiadają charakterystyce tego rozwiązania, które po raz pierwszy pojawiło się w operacjach bojowych na początku kwietnia 2019 r., kiedy to izraelskie siły powietrzne wystrzeliły je z samolotów F-16, uderzając w zakład produkujący i przechowujący rakiety w Masjafie w Syrii.

Obiekt sponsorowany przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został zniszczony w wyniku ataku, bo nowość bez problemu poradziła sobie z ominięciem systemu obrony powietrznej S-300. I wiele wskazuje na to, że Izrael ponownie testował możliwości swojego nowego supersonicznego pocisku, atakując nim Iran w piątkowym ataku odwetowym. Bo chociaż Teheran bagatelizuje ten "incydent", przekonując, że brały w nim udział tylko trzy małe drony, różne źródła sugerują nieco inny scenariusz.

Izrael sięgnął po poważnego "zawodnika"

Przypomnijmy, że cały ubiegły tydzień upłynął na spekulacjach dotyczących tego, kiedy i w jaki sposób Izrael odpowie na bezprecedensowy irański atak z 14 kwietnia, podczas którego Teheran wystrzelił ponad 300 dronów i pocisków manewrujących. W miniony piątek irańska agencja informacyjna Fars podała, że w pobliżu bazy wojskowej w mieście Isfahan słychać było eksplozje, które aktywowały lokalne systemy obrony powietrznej i spowodowały decyzję o zawieszeniu lotów nad kilkoma irańskimi miastami. I jest to o tyle prawdopodobne, że w Isfahanie poza główną bazą lotniczą znajdują się także obiekty związane z irańskim programem nuklearnym.