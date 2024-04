Rosjanie zamieniają stare Łady w wojskowe buggy. Szaleństwo?

Witaź, czyli producent należący do koncernu Urałwagonzawod, odpowiadającego za budowę maszyn, w tym produkcję czołgów podstawowych T-72, BMPT Terminator, T-90 i T-14 Armata, poinformował o swoich planach na najbliższą przyszłość. Obejmują one m.in. modyfikację samochodów cywilnych, głównie modelu VAZ-2104/Łada 2104, który zmieniają się w lekkie wojskowe buggy.

Jak możemy przeczytać we wpisie na Telegramie, gdzie producent ogłasza tę inicjatywę, odnowione pojazdy zostaną wysłane do jednostki składającej się zarówno z pełnoetatowego personelu wojskowego, jak i ochotników z Iszymbaju i okolicznych regionów Baszkortostanu. Witaź chwali się też, że wcześniej jego inżynierowie z powodzeniem poprawili osiągi pojazdów terenowych Łada Niva.

Starając się stale wprowadzać innowacje w rosyjskim przemyśle samochodowym, Witiaź z Urałwagonzawodu wykorzystał swoją wiedzę specjalistyczną do odnowienia Łady, dostosowując ją do dokładnych wymagań sił zbrojnych kraju czytamy we wpisie na Telegramie.

Odnawiają radzieckie starocie

Żebyśmy jednak mieli jasny obraz sytuacji, WAZ-2104, znany na Zachodzie jako Łada 2104, to osobowe kombi produkowane wprawdzie aż do 2012 roku, co może sugerować względnie nowoczesną konstrukcję, ale nic bardziej mylnego. Pierwsze modele zjechały z linii montażowych już w 1984 roku - początkowo produkowane przez radzieckie zakłady WAZ, a następnie przez rosyjski AvtoVAZ, RosLada i IżAwto - więc to zdecydowanie relikt minionej epoki.