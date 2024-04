Wydawać by się mogło, że Rosjanie już dawno powinni nauczyć się, żeby nie zostawiać cennego wyposażenia bez opieki, zwłaszcza bez stosownego kamuflażu. Ukraińcy przez długie miesiące wojny doskonalili swoje umiejętności z zakresu pilotowania dronów, co pozwoliło im opanować tę sztukę do mistrzostwa. Wystarczy zresztą spojrzeć na najnowsze nagranie, na którym oglądamy jak jeden z bezzałogowców podlatuje do czołgu T-90S i przez otwarty właz wrzuca do niego granat.



To dron Alcor Attack Aerial Systems pozostający na wyposażeniu 116. Brygady Obrony Terytorialnej, która dostrzegła tę rzadką modyfikację rosyjskiego wyposażenia i postanowiła upewnić się, że nie wyrządzi ona więcej szkód. Rzadką, bo T-90S wcale nie miały trafić na front w Ukrainie i materiał zapowiadający ich wykorzystanie opublikowany w połowie lutego przez rosyjskie Ministerstwo Obrony był sporym zaskoczeniem.



