Rosjanie zaskoczeni, że Ukraińcy budują potężne pojazdy bojowe

W połowie 2023 roku doszły do nas słuchy, że ten wyjątkowy pojazd stanie się rzeczywistością. Firma ogłosiła bowiem, że pozyskano finansowanie na budowę pierwszego prototypu Inguara i może rozpocząć prace rozwojowe. Teraz pojazdy Inguar-3 są już na froncie i pomagają walczyć z rosyjskimi żołnierzami. Projekt rozwoju tych pojazdów zapowiada się wyśmienicie. Będą one mogły być wykorzystanie w niemal nieograniczony sposób.

Bojowe monstrum o nazwie Inguar z Ukrainy

Jest to nie tylko platforma do transportu żołnierzy czy sprzętu i broni, ale również może to być m.in. mobilna wyrzutnia brytyjskich pocisków przeciwpancernych Brimstone. Inguar jest pojazdem o modułowej konstrukcji w konfiguracji 4×4 i 6×6. W jednym z wariantów można zainstalować na platformie karabiny maszynowe 12,7 mm, a nawet 30-mm armatę. To pozwala go przystosować do wykonania każdego zadania.